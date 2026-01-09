México mantiene contingencia ambiental por altos niveles de ozono

Ciudad de México, 9 ene (EFE).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que este viernes se mantendrá la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por la persistencia de altos niveles de ozono en el Valle de México, la cual se activó el jueves 8 de enero.

En un comunicado, la autoridad ambiental detalló que esta medida prevalece “con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes”.

Asimismo, precisó que “datos meteorológicos” muestran que continúa “la influencia del sistema de alta presión” que afecta desde hace dos días la porción centro del territorio nacional”, provocando sobre el Valle de México “estabilidad atmosférica de moderada a fuerte y viento débil”.

Came explicó que este fenómeno también provoca “la intensa radiación solar, lo que favorece la formación del ozono y su acumulación”, por lo tanto, concluyó, que hasta el momento “la calidad del aire por ozono” es mala.

Por su lado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México destacaron que “estarán atentas a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas” en la zona afectada para informar si las condiciones cambian.

También exhortaron a la ciudadanía a evitar actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre y suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, además de no fumar, especialmente en espacios cerrados. EFE

