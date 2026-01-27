México no confirma si ha frenado envíos de crudo a Cuba y dice que es decisión «soberana»

Ciudad de México, 27 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó responder este martes si se han detenido los envíos de petróleo a Cuba al subrayar que es una decisión “soberana”, tanto del Estado mexicano como de Petróleos Mexicanos (Pemex), en medio de cuestionamientos sobre la relación energética entre ambos países y las presiones por parte de Estados Unidos.

“Como hemos dicho, es una decisión soberana. Y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”, señaló la mandataria.

Sheinbaum evitó comentar así el reporte de Bloomberg, que indicó este lunes que la petrolera estatal mexicana detuvo el traslado de petróleo mexicano a Cuba previsto a mediados del mes en medio de las presiones desde Estados Unidos. EFE

