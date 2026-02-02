México prepara cambios legales al doblaje y una nueva ley de cine ante la IA

Ciudad de México, 2 feb (EFE).- La secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel, informó este lunes que el Gobierno mexicano tiene lista una iniciativa relacionada con la industria del doblaje, en un contexto marcado por el creciente uso de inteligencia artificial (IA), y adelantó que también se presentará una nueva ley de cine.

Sobre la regulación del uso de la IA en el doblaje en México, Curiel señaló en conferencia de prensa que la propuesta está preparada y que será anunciada por la presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Ya está esa iniciativa lista”, dijo, tras explicar que el proyecto se trabajó con toda la comunidad de doblaje en el país y se diseñó junto con la Consejería Jurídica de la Presidencia.

La funcionaria añadió que se trata de parte de un paquete más amplio, pues adelantó “vienen muchas iniciativas muy importantes de apoyo a la comunidad cultural”, algunas de ellas esperadas “por muchos años”.

Sobre el cine, Curiel anticipó la llegada de una ley que, afirmó, llevaba “muchísimo tiempo esperando salir a la luz” sin concretarse y que buscará fortalecer el ecosistema cinematográfico, ya que México es una de las grandes potencias audiovisuales del continente.

Entre los cambios ya impulsados, mencionó una mayor transparencia en las convocatorias y el aumento de topes del estímulo fiscal para la industria, y sostuvo que la nueva legislación será relevante también para asuntos de exhibición, a finde que “se pueda ver mucho más cine”, al considerar que el impulso requiere un esfuerzo integral.

Curiel adelantó además un anuncio posterior sobre “derechos compensatorios por música”, al señalar que en más de 60 países ya se paga por lo que se escucha en celulares.

“En muchos países y en México muy pronto también estaremos anunciando que todos los compositores, los músicos también puedan tener una retribución de lo que se escucha como parte del derecho de autor en el consumo del uso de los de los celulares”, apuntó.

En conjunto, la secretaria de Cultura enmarcó las medidas como una política integral para fortalecer derechos de artistas y potenciar la industria nacional del cine, de “muchos trabajadores y trabajadoras”, y anticipó que también se anunciarán incentivos al cine. EFE

