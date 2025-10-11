México prevé que la tormenta Raymond ingrese a tierra como depresión tropical

Ciudad de México, 11 oct (EFE).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México informó este sábado que se prevé que la tormenta tropical Raymond ingrese a tierra en las próximas horas como depresión tropical en el estado de Baja California Sur (noroeste del país).

En un comunicado, el SMN indicó que a las 09:00 horas (17:00 GMT) el centro de la tormenta se localizaba a 170 kilómetros (km) al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, en el Pacífico mexicano.

«Los modelos de pronóstico indican que, durante las próximas horas, la tormenta tropical Raymond ingresará a tierra en la región sur de Baja California Sur, como posible depresión tropical», apuntó el organismo.

El sistema, añadió el SMN, registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 24 km/h.

El organismo exhortó a la población a extremar precauciones y atender los avisos meteorológicos y las recomendaciones de Protección Civil.

Raymond, el decimoséptimo ciclón de la temporada, se formó el jueves pasado, frente a las costas del estado de Guerrero (oeste).

En las últimas horas, el fenómeno ha provocado intensas lluvias en varios estados, en confluencia con los remanentes del huracán Priscilla y otros sistemas en el océano Atlántico.

Hasta ahora, se ha confirmado una treintena de fallecidos y una docena de desaparecidos por el deslave de cerros y la crecida de ríos que han generado fuertes inundaciones en los estados centrales de Hidalgo, Puebla, Querétaro, y en el estado oriental de Veracruz.EFE

mjc/vh