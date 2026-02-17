México protesta ante Reino Unido por el asilo a una exfuncionaria

México enviará una nota diplomática al Reino Unido para manifestar su «extrañamiento» por el asilo político otorgado por ese gobierno a una exfuncionaria mexicana señalada de corrupción, dijo este martes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Karime Macías dirigió el instituto para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el estado de Veracruz (este) entre 2010 y 2016, periodo en el que según autoridades mexicanas desvió 112 millones de pesos (6,5 millones de dólares).

El «posicionamiento de extrañamiento» está motivado por el asilo concedido por el Reino Unido, explicó la mandataria izquierdista.

Macías fue esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte (2010-2016), quien militaba en el PRI y se encuentra preso desde 2018 por cargos de corrupción.

«Hoy se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude y de corrupción, pues ¿cómo es posible que le den un asilo?», añadió Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

Macías fue detenida en Londres en 2019 y en 2022 el Reino Unido ordenó su extradición a México. Sin embargo, según la prensa mexicana, la exfuncionaria impugnó esta decisión y se libró de ser enviada a territorio mexicano. Luego obtuvo el asilo político.

La gestión de Duarte como gobernador de Veracruz se distinguió por los numerosos casos de desaparición forzada y asesinatos de periodistas registrados en ese estado.

