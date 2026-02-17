México rechaza unirse a la Junta de Paz convocada por EE.UU. y será observador

1 minuto

Ciudad de México, 17 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que el país enviará a su embajador ante Naciones Unidas como «observador «a la Junta de Paz convocada por Estados Unidos, y explicó su negativa a unirse por la necesidad de incluir a todas las partes en procesos de paz con Medio Oriente.

“Nos invitaron a que fuéramos como observadores, que si no íbamos a participar, fuéramos como observadores y con el canciller tomamos la decisión de que fuera nuestro embajador en Naciones Unidas como observador”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. EFE

