México refuerza la seguridad en Sinaloa con 1.600 militares tras ataque armado a diputados

2 minutos

Ciudad de México, 29 ene (EFE).- La Secretaría de la Defensa de México desplegó este jueves a 1.600 agentes en el estado de Sinaloa (noroeste) para reforzar la seguridad en la región, tras el ataque a tiros el miércoles contra dos diputados opositores en la ciudad de Culiacán.

Defensa detalló que el despliegue comenzó a las 08:40 hora local (14:40 GMT), e incluyó el traslado aéreo de personal desde distintos puntos del país hacia Culiacán y Mazatlán, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

De los 1.600 militares enviados, 90 pertenecen al Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes se integraron a las acciones de seguridad que ya realizaban las fuerzas federales en la entidad, apuntó la nota.

«La misión específica del personal desplegado, es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad (estado)», señaló Defensa.

La dependencia explicó que los agentes realizarán labores de disuasión, prevención y patrullaje «para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país».

El incremento de la presencia militar en Sinaloa ocurre tras el ataque a balazos el miércoles contra los legisladores del partido opositor Movimiento Ciudadano (MC), Elizabeth Montoya y Sergio Torres.

El presidente de MC, Jorge Álvarez Máynez, informó este jueves que Torres permanece en estado «delicado», mientras que Montoya continúa recibiendo atención médica y perdió un ojo tras el ataque.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el Gabinete de Seguridad federal ya «atiende» el ataque armado y afirmó que existe coordinación con el gobierno estatal para esclarecer los hechos.

Mientras que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, señaló que está en marcha un operativo de búsqueda y captura de los responsables.

El estado de Sinaloa vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del Cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año. EFE

mjc/jsm/gad

(foto)