México reitera su apoyo a Cuba y asegura que no debe de «influir» en su relación con EEUU

Ciudad de México, 18 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que la relación entre México y Cuba “siempre ha sido una diferencia» con Estados Unidos desde 1959, aunque sostuvo que ese desacuerdo “no tiene por qué influir” en el vínculo con Washington, pese a las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener», subrayó la mandataria mexicana, al rechazar que su Gobierno reconsidere su postura hacia la isla, pese a las críticas de Trump por señalamientos por el envío de petróleo a la isla y la contratación de médicos cubanos.

En su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum sostuvo que la relación entre México y Cuba “no está alineado con los valores” o la política exterior de Estados Unidos hacia México.

La mandataria subrayó que el tema ha sido “permanente desde la Revolución cubana desde 1959” y recordó que, en la relación México-Estados Unidos, han pasado distintos presidentes mexicanos desde entonces sin que se haya roto la continuidad de la política de estado mexicana hacia La Habana.

Asimismo, Sheinbaum evocó votaciones en organismos multilaterales sobre el embargo comercial de Estados Unidos a Cuba y afirmó que “México fue el único país que votó en contra del bloqueo en la Organización de los Estados Americano (OEA)” y que actualmente “ya un montón de países votan en Naciones Unidas” para quitarlo.

Y añadió que la postura mexicana es “soberana” y vinculada al “humanismo”, al considerar que “los pueblos no tienen por qué sufrir” y que “quien sufre es el pueblo” con el bloqueo de Washington.

En julio de 2024, el Gobierno mexicano, encabezado entonces por Andrés López Obrador (2018-2024), firmó un convenio por el que 2.700 médicos cubanos se trasladaron de la isla a territorio mexicano, política que ha mantenido Sheinbaum.

«Tenemos colaboración con Cuba en varios temas. Los médicos cubanos vamos a seguir, es un convenio establecido, tiene todo en regla y vamos a seguir con eso», aseguró la mandataria el pasado mes de septiembre.

El Gobierno justificó las contrataciones porque México tiene 2,4 médicos por cada 1.000 habitantes, superior al promedio de 2 por cada 1.000 de América Latina, pero inferior a la media de 3,5 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). EFE

