México reporta la muerte de otro migrante bajo custodia en EEUU

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México denunció este jueves la muerte de otro de sus ciudadanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), y calificó de «inaceptables» esos decesos en medio de la política antimigratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

El caso, ocurrido en un centro de detención en el estado de Florida, se suma a los de otros dos mexicanos ya reportados este año: un hombre de 48 años en California a inicios de marzo y a otro de 34 años en Georgia en enero.

El más reciente deceso tuvo lugar en una instalación del condado de Glades que mantiene un convenio con ICE para custodiar a detenidos por motivos migratorios, indicó la cancillería mexicana en un boletín.

Según un comunicado publicado por el ICE el miércoles, el migrante, identificado como Royer Pérez Jiménez, de 19 años, falleció el 16 de marzo en ese centro tras ser hallado «inconsciente y sin responder».

«Murió en lo que se presume que fue un suicidio; sin embargo, la causa oficial de su muerte sigue bajo investigación», añadió la agencia estadounidense.

El gobierno mexicano denunció además que «que estos fallecimientos resultan inaceptables, por lo que nuevamente exige una investigación pronta y exhaustiva a las autoridades migratorias para esclarecer las circunstancias que derivaron en este fallecimiento».

México «no escatimará en emplear todos los recursos jurídicos y diplomáticos disponibles para defender los derechos de su comunidad en el exterior», añadió la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El país solicitó los informes y la documentación para esclarecer los hechos del caso y su consulado general en Miami visitó las instalaciones en Florida, informó la cancillería.

Según el ICE, Pérez Jiménez había sido transferido a su custodia el 21 de febrero y, al ingresar al centro, negó tener problemas o inquietudes de salud mental y respondió «no» a todas las preguntas de detección de riesgo de suicidio.

El año pasado murieron al menos 30 personas mientras se encontraban en centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de ICE.

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