México reporta primer caso de gusano barrenador en Tamaulipas, estado fronterizo con EEUU

2 minutos

Ciudad de México, 31 dic (EFE).- El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de México registró el primer caso de gusano barrenador en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos y dedicado a la exportación de bovinos de pie.

La información fue publicada desde el 26 de diciembre en la base de datos del Senesica. A la par, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos actualizó e informó de la existencia de este caso de un ternero con seis días de nacido que se infectó por vía aérea, mediante una lesión umbilical.

Según medios mexicanos, este becerro fue detectado en una zona de pastoreo y sin ganado en tránsito.

Al momento, este caso es el más norteño en México, aproximadamente a 306 kilómetros de McAllen (Texas).

Además, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), al ser Tamaulipas un estado exportador de cabezas de bovinos de pie este caso podría frenar la reanudación de importación de reses por parte de Estados Unidos.

Con este caso, México suma los 409 casos activos de gusano barrenador en ganado bovino, siendo el sur del país el más afectado, con estados como Oaxaca que suman 168 casos.

El pasado 3 de diciembre, el Gobierno de México informó que amplió las medidas previstas para contener la plaga del gusano barrenador, que afecta principalmente al ganado bovino, pero también a especies domésticas, silvestres y a los humanos.

Las importaciones de ganado desde México juegan un papel importante en EE.UU., promediando más de un millón de cabezas anuales durante décadas, lo que representa aproximadamente el 60 % de las importaciones de ganado vivo y alrededor del 3 % de la cabaña nacional. EFE

