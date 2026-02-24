México se entrena a puerta cerrada, por inseguridad, de cara a su juego ante Islandia

Querétaro (México), 23 feb (EFE).- La selección mexicana de fútbol se entrenó este lunes a puerta cerrada, debido a la inseguridad que impera en el país, de cara al partido amistoso que sostendrá el miércoles ante Islandia.

El equipo del seleccionador Javier Aguirre, intentó bajar la tensión a la violencia que se vive en Querétaro, al centro-norte de la capital, ciudad sede de este juego, al abandonar su hotel de concentración por la entrada principal para sacarse fotografías con algunas de las decenas de aficionados que se dieron cita para aplaudirlos.

Ante una moderada presencia policial, los jugadores se detuvieron para firmar autógrafos y sacarse fotografías con sus seguidores, en especial con los pequeños que asistieron gracias a la suspensión de actividades escolares en todos los niveles que ordenó la Secretaría de Gobierno.

Esta medida de seguridad se adoptó luego de los hechos de violencia que el pasado domingo dejó la desatada en el país como consecuencia de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘el Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo militar realizado en Jalisco (al occidente del país).

Ángel Malagón, guardameta del América; Armando ‘Hormiga’ González y Roberto Alvarado, delanteros del Guadalajara; y Javier Aguirre, exentrenador del Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Mallorca, entre otros equipos, fueron los más solicitados para llevarse un recuerdo.

Una vez en el autobús, la selección se dirigió al Centro de Alto Rendimiento Gallos Blancos de Querétaro, equipo de la liga local, ubicado a cinco kilómetros del estadio La Corregidora, recinto mundialista en la Copa del Mundo de 1986, donde se realizará el juego ante Islandia.

Según el sitio oficial de la empresa encargada de la venta de entradas, los boletos para el partido están agotados. El estadio La Corregidora, que se inauguró en 1985, tiene una capacidad de 34.130 espectadores.

Después de este amistoso ante Islandia, México tendrá un amistoso ante Portugal el próximo 28 de marzo en el Estadio Azteca de la capital mexicana. EFE

