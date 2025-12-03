México se une a EE.UU para sancionar a DJ venezolana vinculada a la banda Tren de Aragua

2 minutos

Ciudad de México, 3 dic (EFE).- México se unió este miércoles al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para perseguir financieramente a la actriz y DJ venezolana Jimena Araya, conocida como Rosita, a la que acusan de mantener una relación sentimental con Héctor Rusthenford Guerrero, alias ‘Niño Guerrero’, líder de la banda criminal Tren de Aragua.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó que la Unidad de Inteligencia Financiera realiza acciones para localizar a la DJ, con presencia reciente y actividad financiera registrada en el país.

Asimismo, la han incluido en el listado de Personas Bloqueadas, por lo que sus cuentas bancarias en México quedan preventivamente congeladas.

También la han denunciado ante la Fiscalía General de la República por la actividad de supuestas empresas fantasma en el país.

El Gobierno mexicano mostró su «compromiso» de mantener el intercambio de información con las autoridades de Estados Unidos para verificar la existencia de empresas fachada vinculadas con esta red que pudieran tener operaciones en el país.

La actriz y modelo, de 42 años, cuenta con 3,5 millones de seguidores en Instagram y trabaja como DJ en varias discotecas de Colombia. El Gobierno de Donald Trump sostiene que parte de los beneficios de sus presentaciones se destina al Tren de Aragua, designada como grupo terrorista por la Casa Blanca.

Aparte de Araya, también fueron sancionadas por Washington otras seis personas y cuatro empresas acusadas de financiar a la organización criminal.

El Tren de Aragua es una organización criminal surgida en la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, que en la última década ha expandido sus operaciones a varios países de Sudamérica. EFE

des/csr/lar