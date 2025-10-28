México será el país invitado del Festival Internacional de las Artes de Costa Rica en 2026

2 minutos

San José, 28 oct (EFE).- Como una forma de honrar la histórica amistad y los lazos bilaterales, México será el país invitado al Festival Internacional de las Artes (FIA) de Costa Rica que se llevará a cabo del 20 al 29 de marzo de 2026, informó este martes del Ministerio de Cultura y Juventud costarricense.

México presentará una amplia programación artística y cultural en el FIA 2026, que incluirá expresiones de música, teatro, danza, cine, literatura, gastronomía y artes visuales, en diálogo con el talento costarricense, indica la información oficial.

El ministro de Cultura y Juventud de Costa Rica, Jorge Rodríguez, resaltó que Costa Rica y México están celebrando 195 años de amistad y cooperación en «uno de los mejores momentos de nuestra relación bilateral: con afinidad política, dinamismo comercial y un creciente intercambio cultural».

«Que México sea el país invitado del FIA 2026 refleja la visión compartida de nuestros gobiernos y el compromiso de la secretaria (de Cultura de México), Claudia Curiel, con el arte como puente entre pueblos hermanos. Este festival será una gran celebración de esa amistad y de nuestra vocación común de unir a las personas a través de la cultura», manifestó Rodríguez.

El FIA 2026 celebrará su próxima edición del 20 al 29 de marzo de 2026 en el Parque Metropolitano La Sabana, en San José, y por primera vez contará con México como país invitado de honor.

La información oficial detalla que esta designación es resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica y la Secretaría de Cultura de México, así como del respaldo de las embajadas de ambos países.

El Ministerio indicó que la invitación a México reafirma el compromiso por consolidar los lazos culturales entre ambos países, proyectar el arte costarricense en el ámbito internacional y fortalecer al FIA como «el encuentro cultural más importante de Centroamérica». EFE

