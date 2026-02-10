México sigue siendo el país más corrupto de la OCDE, según Transparencia Internacional

3 minutos

Ciudad de México, 10 feb (EFE).- México mejoró un punto en su calificación y ascendió al puesto 141 de 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2025 que publicó este martes la organización Transparencia Internacional (TI), pero se sigue considerando el país más corrupto de la OCDE..

Aunque mejoró su lugar en el ránking de países, México mantuvo su puntuación de 27 sobre 100 en el IPC, considerado el principal indicador mundial de medición de la corrupción en el sector público, en el que 0 representa la mayor corrupción y 100 la menor.

Se trata de su calificación más baja de la historia para el país, la misma que obtuvo en la edición de 2024, el último año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

En toda América, México solo está mejor calificado que Guatemala (26), Paraguay (24), Honduras (22), Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10).

Sin embargo, se ubica por debajo de Brasil (35) y Chile (63), sus principales competidores económicos en la región.

«Entre las economías que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se ubica en el último lugar del grupo: es el lugar 38 de 38 economías evaluadas. En el G20, que incluye a 19 países más la Unión Europea y la Unión Africana, México se encuentra en la penúltima posición, solo por encima de Rusia (22/100 puntos)», expuso el informe.

Al comentar el caso de México, la organización con sede en Berlín, Alemania, aseguró que entre las claves para entender el resultado de México en el IPC están que el fenómeno de la corrupción en el país está cambiando, al citar la problemática del “huachicol” fiscal.

Ese fenómeno representó una pérdida fiscal de cerca de 610.000 millones de pesos (35.400 millones de dólares) en 2025, “lo que equivale a 40 veces el valor económico del escándalo de Segalmex», indicó TI.

«Enfrentar estas nuevas expresiones de corrupción, con redes transnacionales de macrocriminalidad, exige fortalecer capacidades estatales, cooperación internacional y plantear como prioridad estratégica la protección de recursos públicos”, indica el informe.

Transparencia Internacional también resaltó que en México persiste la extorsión, especialmente en micro y pequeñas empresas, además de que seis de cada 10 mexicanas y mexicanos aseguraron que fueron víctimas de corrupción o extorsión policial.

Aunado a ello, destacó que existe una sanción inefectiva de la corrupción administrativa y penal, así como ausencia de mecanismos para evitar la captura de la contratación pública por intereses ilícitos.

El IPC clasifica 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público de cada uno, medidos a través de la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios.

La clasificación se da en una escala de 0 (los más corruptos) a 100 (los más limpios).

A la cabeza se sitúa Dinamarca con 89 puntos, seguido de Finlandia con 88 y Nueva Zelanda, con 81, mientras que Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur (9), consiguen las puntuaciones más bajas. España se sitúa en el medio de la tabla, con 55 puntos. EFE

csr/llb