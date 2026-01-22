México suma fuerzas en FITUR para promocionarse como destino de moda

Madrid, 22 ene (EFE).- México, país invitado de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid, tiene en la capital española el mejor escaparate de sus atractivos turísticos. Ha llegado representado por sus 32 estados y el objetivo de darse a conocer en su totalidad.

La inauguración de su stand tuvo lugar este jueves con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia y de la secretaria de Turismo mexicana, Josefina Rodríguez, quien admitió posteriormente a la prensa que es su despliegue más grande y ha puesto un foco especial en la variedad de su cultura.

«Era importante dar a conocer el México completo. Que hoy nos hayan permitido estar aquí nos honra mucho y es parte de esta estrategia de promoción», que continuará con otras 17 ferias a lo largo del año, indicó la representante del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo del recinto ferial Ifema MADRID, ya había adelantado en septiembre que «México se ha consolidado como una potencia internacional que apuesta por un turismo socialmente inclusivo, económicamente justo y ambientalmente responsable».

El país está presente en Madrid en un contexto de crecimiento de su turismo. Los últimos datos disponibles apuntan que de enero a noviembre de 2025 recibió 42,6 millones de turistas internacionales, lo que supone un incremento del 5,8 % respecto al año anterior.

En ese tiempo, según las Encuestas de Viajeros Internacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el ingreso de divisas generado por los visitantes internacionales ascendió a 31.220 millones de dólares (unos 26.600 millones de euros), una cifra un 6,7 % superior a la de los once primeros meses de 2024.

La celebración del Mundial este año se prevé que refuerce esos incrementos. «Esperamos solo en el Mundial más de 5,5 millones de visitantes», añadió la secretaria de Turismo sobre esa competición futbolística que tendrá en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey sus sedes en territorio mexicano.

Esas tres ciudades están representadas en FITUR, donde en total México ocupa unos 1.780 metros cuadrados de espacio de exhibición. La artesanía, la gastronomía o la oferta de actividades de aventuras se reflejan en sus stands, así como las joyas de su patrimonio.

«La fortaleza de México es la diversidad turística, cultural e histórica que puedes encontrar. No somos lo mismo en el norte, que somos Chihuahua, que en el sur, que es Oaxaca», afirma a EFE el director de Promoción Turística del estado de Chihuahua, Julio Chávez.

Su zona presume en Madrid de las Barrancas o el Cañón del Cobre, pero también busca aprovechar el tirón turístico que supondrá el Mundial para que los viajeros que lleguen atraídos por el fútbol salgan de las sedes mundialistas y saquen partido de las conexiones aéreas directas para acercarse hasta ese lugar.

FITUR, añade, es su punta de lanza para la promoción turística del resto del año.

En esta 46 edición, que se clausura este domingo, están presentes 10.000 compañías, un 5 % más que en 2025, así como 161 países o regiones (+3 %) y 967 expositores titulares (+9 %), para un público previsto de más de 255.000 personas, con las que se espera que el impacto económico sobre la ciudad supere los 487 millones de euros (unos 570 millones de dólares) del año anterior. EFE

