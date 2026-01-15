México trabaja para definir con León XIV la fecha de su visita al país en 2026

Ciudad de México, 15 ene (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reveló este jueves que su Gobierno tratará de definir con el papa León XIV su visita a México este año, después de que el pontífice expresara en una audiencia privada con el arzobispo primado en el país, Carlos Aguiar Retes, su “deseo e interés” por ir.

“No hemos recibido algo formal, pero para saber cuál es la fecha (en la que planea visitar México), cuál es su interés”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante señaló que ha pedido a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ponerse en contacto con Aguiar Retes para conocer detalles de la visita.

“Recuerden que lo invitamos justo el 12 de diciembre a que viniera a México y pues esperamos recibirlo este año. Sí, sería una visita importante”, destacó.

Sheinbaum recordó que, aunque México es un Estado laico, su Gobierno reconoce al Papa como representante de un Estado, además, recordó que los mexicanos son un pueblo católico en su mayoría.

“Y el Papa actual ha manifestado también su posicionamiento respecto a la pacificación del mundo, sus preocupaciones sobre la migración y otros temas en los que coincidimos en una visión humanista del futuro, no solo de México, sino del mundo entero”, zanjó.

La mandataria mexicana ha impulsado gestiones para una visita papal desde el inicio del pontificado de Leon XIV, con una carta-invitación que entregó Icela Rodríguez en el Vaticano en mayo de 2025.

La última visita de un papa a México fue la de Francisco en 2016, cuando viajó a varios estados del país, entre ellos Chiapas, Chihuahua, Michoacán y Ciudad de México, donde visitó la Basílica de Guadalupe. EFE

