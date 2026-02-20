México valora «acercamiento «de España a una visión más amplia de la historia

Ciudad de México, 20 feb (EFE).- La secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, valoró positivamente el reciente «acercamiento» de España a una visión con mayor «amplitud» y «humildad» de la historia, en la que se deje de lado la consideración de las culturas indígenas como «bárbaras».

«El gobierno español ha tenido muchas declaraciones, que me parecen de acercamiento a esa visión. De mucha más humildad, de entender una amplitud, no de pedir perdón de manera personal, sino entender la sustancia de cada una de las culturas, y que estamos yendo a otro lugar simplemente al reconocer el valor de cada una», aseguró Curiel de Icaza en entrevista con EFE.

La secretaria remarcó que «en temas culturales siempre ha habido evidentemente un vínculo importante» entre España y México, por lo que destacó la importancia de «darle un lugar a nuestras culturas, a nuestro derecho a narrarnos a nosotros mismos y a no ver estas culturas como bárbaras».

«Claro que hay una agenda conjunta importante, están las exhibiciones que estuvieron en Madrid. Y todo el tiempo estamos colaborando: en circuitos de artes escénicas, en circuito cinematográfico. Un espectro muy amplio de colaboración continua y de itinerancia de las exposiciones», agregó en la conversación celebrada este jueves en la sede de la Secretaria de Cultura en la capital mexicana

Las relaciones entre México y España han vivido momentos de tensión después de que el rey Felipe VI no fuese invitado a la toma de posesión de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, que la mandataria mexicana justificó por la falta de respuesta de Madrid a la solicitud de perdón por las «atrocidades» durante la Conquista, ante lo que el Gobierno español decidió no enviar a ningún representante en un hecho sin precedentes.

La situación se recondujo después de que, en noviembre de 2025, el ministro de español de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que a lo largo de la historia compartida entre España y México “ha habido dolor e injusticia” hacia los pueblos originarios mexicanos y que es “justo reconocerlo y lamentarlo”.

Esas palabras, en la inauguración en Madrid de la exposición ‘La mujer en el México indígena’, organizada entre ambos gobiernos, fueron acogidas positivamente por la presidenta Sheinbaum. EFE

