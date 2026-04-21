México y la Unión Europea cierran detalles de la cumbre para firmar el acuerdo modernizado

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Ciudad de México, 21 abr (EFE).- El nuevo secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, concluyó su visita de trabajo a Bruselas, en la que se reunió con altos cargos de la Unión Europea (UE) para cerrar los detalles del acuerdo global modernizado y preparar una futura cumbre en la capital mexicana con funcionarios comunitarios.

En un comunicado, la Cancillería mexicana informó este martes que Velasco revisó con representantes de la UE los preparativos para la cumbre en Ciudad de México que «enmarcará» la firma del acuerdo global entre la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y la líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La fecha de este futuro encuentro, al que acudirá el presidente del Consejo Europeo, António Costa, será anunciada los próximos días, detalló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Entre los encuentros bilaterales, el jefe de la diplomacia mexicana, quien fue ratificado por el Senado a principios de abril, se reunió con el propio Costa, con quien abordó sobre «cómo profundizar la cooperación, el diálogo político, el comercio y la inversión» en el marco del entendimiento con el bloque comunitario.

Asimismo, el funcionario se vio con la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, en una reunión que sirvió para «revisar la agenda bilateral y subrayar la importancia de aumentar el trabajo conjunto en materia de salud, seguridad y asuntos digitales».

También tuvo encuentros con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para afianzar la «agenda estratégica».

El acuerdo global modernizado entre México y la UE, que está previsto que el país norteamericano ratifique en mayo y la Eurocámara en julio, actualizará un pacto de principios de siglo y eliminará hasta el 100% de los aranceles sobre exportaciones importantes para el bloque comunitario, como el queso, las aves de corral, el porcino, el chocolate o el vino. EFE

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