México y Singapur celebran 50 años de relación y anuncian primera embajada hispanohablante

Ciudad de México, 1 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, reforzaron este lunes la relación bilateral en una visita de Estado que coincidió con el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, en la que anunciaron la apertura de la primera embajada de Singapur en un país hispanohablante.

Durante una conferencia de prensa conjunta en el Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que la visita del mandatario singapurense – la primera que recibe de un país de Asia-Pacífico desde que asumió la presidencia – confirma la “amistad, la cooperación y la confianza mutua” entre ambas naciones.

La mandataria detalló que ambas delegaciones sostuvieron “tres reuniones” – privada, empresarial y de gabinete – en las que se abordaron oportunidades en comercio, inversión, digitalización, puertos, educación y medioambiente.

En este último ámbito, los gobiernos firmaron dos cartas de intención “una ambiental y otra en cooperación para el desarrollo”.

La mandataria celebró la decisión del Gobierno de Singapur de establecer su embajada en México.

“Se convertirá en la segunda en América Latina y la primera en un país de habla hispana”, dijo, y resaltó que con esta apertura “nuestro país contará con 87 embajadas residentes”.

La presidenta aseguró que la visita impulsa una relación «estratégica» para México, especialmente en materia de innovación digital y transformación tecnológica.

Recordó que como jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023) impulsó colaboraciones similares y que esa cooperación derivó en un premio internacional otorgado por Singapur a la capital mexicana.

“Compartí con el presidente Tharman las amplias oportunidades que ofrece el Plan México (…) en infraestructura, en puertos, en logística y en transformación digital”, señaló.

También destacó la exposición histórica Somos Pacífico, inaugurada por el mandatario visitante en el Colegio de San Ildefonso, que reivindica el legado del Galeón de Manila.

Por su parte, el presidente Shanmugaratnam agradeció la hospitalidad de México y afirmó que su visita llega “en un momento de cambios globales profundos y de incertidumbre”, en el que las alianzas bilaterales cobran renovada importancia.

“Este año Singapur y México celebran el aniversario dorado de nuestras relaciones diplomáticas (…) basadas en el respeto mutuo y diálogo”, expresó.

Subrayó que ambas economías están “integradas en cadenas de valor global y comprometidas a las reglas del juego justas y predecibles”.

El mandatario destacó que las relaciones económicas crecieron un 60 % el año pasado y que superan ya los 2.000 millones de dólares anuales.

“Hay muchos inversionistas basados en Singapur que se encuentran en México (…) y más de 70 empresas mexicanas desde exportadoras de alimentos hasta empresas tecnológicas presentes en Singapur”, dijo.

Shanmugaratnam aseguró que su país ve a México como “un socio natural en términos de innovación y de las capacidades del futuro”, y destacó la complementariedad entre las dos economías.

Señaló que el país latinoamericano aporta escala manufacturera y cercanía con Estados Unidos, mientras que Singapur es un centro global de innovación y logística. También celebró la futura apertura de la nueva embajada.

En un guiño cultural y futbolístico, recordó la trayectoria de Hugo Sánchez y Javier ‘Chicharito’ Hernández, figuras que dijo admirar desde niño, y afirmó ver en el pueblo mexicano “la misma tenacidad” que – considera – inspira a esos deportistas. EFE

