M. Márquez vence su primera ‘sprint’, Esteban ‘pole’ en Moto3 y un ‘agujero’ trastoca todo

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 21 mar (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha logrado su primera victoria en una carrera ‘sprint’ de la temporada 2026 al vencer la del Gran Premio de Brasil de MotoGP, en la que el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) logró la ‘pole’ de la categoría y el español Joel Esteban (KTM), lo hizo por primera vez en Moto3.

Pero el Gran Premio de Brasil vio trastocado en gran medida su programación al aparecer un ‘agujero’ en un bache en plena recta de meta, lo que obligó a Dirección de Carrera a detener por completo la programación del sábado hasta que se solventase el problema.

Tras comprobar que bajo el agujero no se había producido un gran movimiento de tierra que pudiese complicar la reparación del bache, se procedió a la reparación del mismo, lo que trastocó por completo los planes, relegando la clasificación de Moto3 al final de la jornada del sábado y postergando las clasificaciones de Moto2 al domingo.

Así, en la jornada del domingo, los pilotos de Moto2 disputarán su clasificación antes del entrenamiento libre (‘warm up’) de MotoGP.

El italiano Fabio di Giannantonio fue el autor de la ‘pole position’, la segunda de su carrera deportiva tras la de Italia en 2022, después de llegar desde la primera clasificación.

Igual que él, llegó desde la primera clasificación el segundo clasificado de la clasificación oficial, su compatriota Marco Bezzecchi y con ellos, en la primera línea, se situó el vigente campeón del mundo de MotoGP, el español Marc Márquez.

En la segunda línea acabó un más que meritorio Fabio Quartararo, pues el francés supo ‘exprimir’ al máximo el todavía escaso potencial de su Yamaha YZR M 1 V4, junto a Jorge Martín y Ai Ogura; con Fermín Aldeguer, Alex Márquez y Pedro Acosta en la tercera.

Ya en la carrera ‘sprint’, Fabio di Giannantonio aprovechó su posición para comandar la carrera hasta poco más de dos vueltas del final, cuando lo superó Marc Márquez, quien en la salida superó a Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que había sido segundo de entrenamientos, pero se vio superado por un inicio explosivo del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4).

Con ‘Diggia’ intentando poner tierra de por medio con sus rivales y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) cruzándose espectacularmente en medio de la pista para caer desde la séptima hasta la decimonovena posición, Marc Márquez se lo tomó con calma para doblegar al francés sin cometer errores.

Además, Marc Márquez centró su esfuerzo en cuidar los neumáticos y llegar así a la parte final de la carrera en las mejores condiciones para esperar el error de su rival y superarlo.

Ese momento llegó poco antes de comenzar la penúltima vuelta, cuando Fabio di Giannantonio se fue largo en una de las últimas curvas del trazado y el español lo superó sin miramientos, para centrar desde ese momento todos sus esfuerzos en cerrar cualquier hueco por el que su rival se pudiera ‘colar’.

El nueve veces campeón del mundo consiguió su objetivo y con ello la primera victoria en una ‘sprint’ de la temporada, por delante de FRabio di Giannantonio y del también español Jorge Martín (Aprilia RS-GP 26).

No terminaron la carrera, por sendas caídas, los españoles Joan Mir (Honda RC 213 V) y Maverick Viñales (KTM RC 16) y el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V).

Tras la prueba ‘sprint’ y en un formato poco habitual, se disputaron las clasificaciones de Moto3, dejando para la matinal del domingo, las de Moto2, y en la misma fue el español Joel Esteban quien logró la primera ‘pole position’ de su carrera deportiva.

Esteban con un tiempo de 1:26.241 sorprendió a muchos de los favoritos, que se vieron relegados a posiciones inusuales para ellos, como la decimocuarta plaza del líder del mundial, el español David Almansa (KTM), o la undécima del también español Máximo Quiles (KTM), segundo en la tabla provisional de puntos.

Junto a Joel Esteban en la primera línea de salida, estarán el hispano argentino Valentín Perrone (KTM) y el malasio Hakim Danish (KTM). EFE

JLL/apa