Macron, copríncipe de Andorra, viajará a ese país para hablar de aborto y UE

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El presidente francés, Emmanuel Macron, viajará a Andorra el lunes y martes de la próxima semana como copríncipe de este pequeño país montañoso para abordar el sensible tema del aborto y el acuerdo de asociación con la Unión Europea, indicó este viernes su oficina.

Andorra está enclavada en los Pirineos, entre Francia y España, y cuenta con dos copríncipes: el mandatario francés y el obispo católico de la diócesis española de Urgel, actualmente Josep-Lluís Serrano Pentinat.

Junto al Vaticano, este pequeño país de 90.000 habitantes es el único que prohíbe totalmente el aborto en Europa, incluso en casos de violación, incesto, peligro de muerte para la madre o enfermedad del feto.

Macron, que evocó esta cuestión durante su primera visita en 2019, debería mencionarla de nuevo durante un discurso público en Andorra la Vieja, la capital, y durante conversaciones con el obispo de Urgel y con el jefe de gobierno andorrano, Xavier Espot Zamora.

Aunque lo evocará con «el respeto de las conciencias», según una fuente de la presidencia francesa, «también es garante de la independencia de una de las democracias más antiguas de Europa y confiará en la sabiduría del debate democrático».

A finales de marzo, Espot dijo a AFP esperar que antes de la final de la legislatura en el primer semestre de 2027, Andorra pueda «despenalizar» el aborto, una cuestión que es «muy delicada» en el Principado porque está «vinculada a un dogma de fe de la Iglesia».

Por otra parte, Macron «alentará claramente» a Andorra «a seguir adelante en su camino» hacia la aprobación del acuerdo de asociación con la UE, que no implica su adhesión como miembro del bloque, indicó la presidencia francesa.

Los dos copríncipes de Andorra ejercen la jefatura de Estado, pero su papel es esencialmente representativo.

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