Macron, Merz y Tusk en Moldavia en apoyo de la presidenta proeuropea bajo presión de Moscú
París, 22 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, irán el próximo día 27 a la capital moldava para manifestar su apoyo durante la conmemoración de la independencia a la presidenta, la proeuropea Maia Sandu, bajo fuerte presión de Moscú.
El Elíseo destacó este viernes que los tres mandatarios europeos «reafirmarán su pleno apoyo a la seguridad, a la soberanía y a la ruta europea de Moldavia».
Acudirán a Chisniau a invitación de Sandu con ocasión del 34 aniversario de la independencia de Moldavia, que hasta entonces había sido una de las repúblicas de la Unión Soviética.
Una parte del territorio de Moldavia, la región de Transnistria junto a la frontera ucraniana, está fuera del control de las autoridades moldavas y de hecho bajo la supervisión de Rusia, que tiene allí una importante presencia militar.
Sandu, que ganó las presidenciales del pasado mes de noviembre frente a un candidato prorruso, ha denunciado desde entonces de forma repetida las tentativas de influencia de Moscú con distintos procedimientos, lo que incluye la compra de votos o la financiación de algunos partidos de oposición.
Para la presidenta moldava, que ha asentado la vocación de integración europea de su país, el próximo gran reto son las elecciones legislativas de septiembre, para las que su partido es el que tiene las mayores intenciones de voto en las encuestas. EFE
ac/cg