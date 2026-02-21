Macron, satisfecho de que los «contrapoderes» hayan actuado en EE.UU contra medidas Trump

París, 21 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, mostró satisfacción este sábado por que los «contrapoderes» hayan actuado en Estados Unidos contra las medidas arancelarias impuestas por Donald Trump, e insistió en que quiere relaciones comerciales con reglas «más leales» y «no sufrir decisiones unilaterales».

En declaraciones a la prensa durante la inauguración del Salón de la Agricultura de París, Macron se felicitó de que haya «poderes y contrapoderes en las democracias», en una clara alusión a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que el viernes dio un revés al mecanismo utilizado por Trump para su controvertida política arancelaria.

El presidente francés, no obstante, se manifestó prudente sobre las consecuencias del dictamen de la Corte Suprema porque como recordó, solo unas horas después Trump anunció que iba a aplicar nuevos aranceles, de forma más limitada, pero para todo el mundo.

«Por tanto, vamos a mirar exactamente las consecuencias, lo que se puede hacer, y vamos a adaptarnos», puntualizó.

Macron añadió que lo que quiere es «seguir exportando nuestros productos agrícolas, nuestro lujo, nuestra moda, nuestros cosméticos, nuestra aeronáutica, todo en lo que somos buenos exportando» para reindustrializar Francia.

Y eso hay que hacerlo -precisó- «con las reglas más leales posibles» con «reciprocidad» y «no sufrir decisiones unilaterales». A su parecer, para conseguirlo hay que hacerlo en un ambiente de calma.

Horas antes, el ministro francés de Economía, Roland Lescure, tampoco había querido adelantarse cuando se le preguntó por los efectos que tendría la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos.

En particular, sobre la cuestión de un posible reembolso de los aranceles que se han tenido que abonar con el dispositivo de aranceles censurado por el Supremo, Lescure señaló que eso corresponderá determinarlo «a la Administración estadounidense, y en particular a la Justicia».

Tras el revés recibido de la Corte Suprema, el presidente estadounidense firmó una orden para imponer un arancel del 10 % a todos los países en forma de réplica. EFE

