Macron: «Está en marcha misión defensiva para abrir progresivamente estrecho de Ormuz»

2 minutos

Nicosia/París, 9 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes que «está en marcha» una misión internacional de carácter «defensivo» para «abrir progresivamente» el estrecho de Ormuz, por donde pasa un importante porcentaje del crudo y del gas mundial, así como de otros productos esenciales.

Macron también detalló que ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibio y un portaviones de Francia se desplegarán en el Mediterráneo Oriental y, todo ello, permitirá «atraer y movilizar» a otros países europeos.

Respecto al estrecho de Ormuz, el presidente francés matizó que esa misión que debería llevarse a cabo con «países europeos y no europeos» se realizaría «una vez terminase la fase más crítica del conflicto», sin precisar más detalles.

«Preparamos esta misión con nuestro socios, de manera ordenada y tendrá un objetivo meramente pacífico de acompañamiento. Es algo esencial para nuestra economía y para la economía mundial», refirió Macron.

El jefe de Estado habló de «escoltar» varios tipos de embarcaciones para que «el gas y el petróleo» pueda transitar de nuevo por Ormuz.

Asimismo, Macron señaló que Francia aportará dos fragatas para asegurar «la libertad de navegación y la seguridad» en el Mediterráneo Oriental y en el Mar Rojo -dentro de la actual coalición internacional coordinada por Grecia-.

«Nuestra meta es, con una posición estrictamente defensiva, estar cerca de todos los países que son atacados por la respuesta de Irán, de asegurar nuestra credibilidad y de contribuir a la desescalada regional», agregó. EFE

atc/cat/jgb

(vídeo)