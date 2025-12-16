Macron: «Las redes sociales se burlan de nosotros y nos ponen en peligro»

2 minutos

París, 16 dic (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este martes «la transprencia de los algoritmos» de las redes sociales porque muchas están implicadas en «combates políticos» y puso como ejemplo de «injerencia» una reciente publicación en la plataforma estadounidense Facebook con millones de visualizaciones que hablaba de un golpe de Estado en Francia.

«Estoy a favor de un debate libre y abierto, pero esa gente (los de las redes) se burla de nosotros, les importa un bledo la serenidad del debate público, se burlan de la soberanía de las democracias y nos ponen en peligro», advirtió este martes Macron, durante un encuentro organizado en Marsella por el diario regional de La Provenza.

El presidente francés explicó que recibió «la llamada de un colega africano» preocupándose por lo que supuestamente habría ocurrido en Francia, según una publicación el pasado domingo en una cuenta de Facebook de un país africano y, según la cual, un coronel habría tomado el poder en Francia tras un golpe de Estado.

En la imagen difundida en la cuenta -supuestamente realizada con la ayuda la Inteligencia Artificial-, se ve a una periodista relatando en francés «la caída de Macron» en medio de una manifestación y empuñando el micrófono de un canal público francés.

«Lo tomamos a guasa en un primer momento, pero la publicación ha tenido 12 millones de visualizaciones», se inquietó Macron, quien aseveró que la plataforma gubernamental francesa para el control del contenido en internet ‘Pharos’ llamó a Facebook para que se retirase el contenido, pero sin éxito.

«Había que retirarlo porque podía crear la confusión, el tumulto. Respuesta de Facebook: ‘no está en contra de nuestras reglas de utilización. Rechazamos la retirada’ (…) Está claro que no estamos equipados como debemos», dijo el jefe de Estado francés.

Para ello, «tiene que haber un proceso legislativo en Francia y la Unión Europea para poder retirar rápidamente» esos contenidos falsos, de acuerdo con Macron.

Asimismo, el presidente abogó por «una retirada lo más rápido posible» de las cuentas que se demuestren que son ficticias, sin una persona física detrás y que normalmente se usan como medio de injerencia política.

En ese sentido, el mandatario exigió «la transparencia de los algoritmos» porque «algunos propietarios de redes sociales están implicados en combates políticos». «Tenemos que tener esa transparencia para poder controlar» los algoritmos, insistió. EFE

