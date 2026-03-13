Macron: todos los miembros de la UE deben cumplir su compromiso del préstamo a Ucrania

París, 13 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, lanzó este viernes un mensaje de atención para que todos los países de la Unión Europea cumplan el compromiso que adquirieron en diciembre de otorgar un crédito de 90.000 millones de euros, que está siendo bloqueado por Hungría y Eslovaquia.

«Este compromiso se cumplirá, lo digo aquí con fuerza y claridad», subrayó Macron en una comparecencia ante la prensa en el Palacio del Elíseo junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

«Si se manifiestan desacuerdos, el deber de cada nación es cumplir las promesas que se han hecho y los compromisos políticos que todos adoptaron en diciembre», añadió el presidente francés sin referirse de forma explícita a Hungría ni a Eslovaquia. EFE

