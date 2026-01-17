Macron advierte a Trump de que «las amenazas arancelarias son inaceptables»

París, 17 ene (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este sábado de que «las amenazas arancelarias son inaceptables», en respuesta a las medidas anunciadas por el mandatario estadounidense, Donald Trump, y aseguró que los europeos responderán «de manera unida y coordinada si estas se confirmaran».

«Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderemos de manera unida y coordinada si estas se confirmaran. Sabremos hacer respetar la soberanía europea», declaró el mandatario francés, en un mensaje en ‘X’ y en el que no cita explícitamente ni a Trump ni a Estados Unidos.

Macron adelantó que se reunirá con el resto de líderes europeos, sin concretar cuándo, en un intento de mostrar firmeza por parte de la UE ante el anuncio de Trump de imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han enviado tropas a Groenlandia, región que el presidente estadounidense desea anexionarse.

«Ninguna intimidación ni amenaza podrá influir en nosotros, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo cuando nos enfrentemos a situaciones de este tipo», alertó el presidente francés.

El mandatario recordó que Francia está «comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, tanto en Europa como en otros lugares».

«Esto rige nuestras decisiones -agregó-. Es lo que fundamenta nuestro apego a las Naciones Unidas y a su Carta».

Macron dijo que se cristaliza ese apego en la construcción de «una coalición de voluntarios para una paz sólida y duradera» en Ucrania y en la participación en un ejercicio militar en Groenlandia organizado por Dinamarca.

«Lo asumimos. También porque de ello depende la seguridad en el Ártico y en los confines de nuestra Europa», cerró. EFE

