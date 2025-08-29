The Swiss voice in the world since 1935

Macron advierte de que Francia y Alemania defenderán «la soberanía digital» de la UE

París, 29 ago (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió de que su país y Alemania están «determinados a defender la soberanía digital» de la UE «sean las que sean las últimas declaraciones», en alusión a las recientes amenazas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los países que no eliminen sus tasas digitales.

«Estamos determinados a defender el conjunto de la soberanía digital de nuestra Europa, no hay ninguna duda en ese tema, sean las que sean las últimas declaraciones», manifestó Macron tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Cumbre entre ambos países celebrada en el Fuerte de Bregançon, residencia veraniega de la presidencia francesa.

En ese sentido, Macron anunció que el próximo 18 de noviembre se celebrará en Alemania una Cumbre europea sobre el asunto.

Trump amenazó el pasado lunes con imponer aranceles adicionales y limitar sus exportaciones de chips a los países que no eliminen sus tasas digitales, que considera que perjudican a las empresas tecnológicas estadounidenses.

El presidente estadounidense advirtió a «los países con tasas, legislación, normas o regulaciones digitales» de que, si no las eliminan, impondrá «aranceles adicionales sustanciales» a sus exportaciones a EE. UU. y establecerá «restricciones a las exportaciones» de la «tecnología y chips» de EE. UU.

Trump ya había criticado anteriormente a países que aplican el impuesto a los servicios digitales (DST, por sus siglas en inglés) como Canadá, al que presionó rompiendo el diálogo comercial y que en junio acabó revirtiendo su intención de imponer nuevas tasas a las grandes tecnológicas de EE. UU. EFE

atc/ad

