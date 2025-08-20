Macron advierte que la nueva ofensiva de Israel en Gaza llevará a la «guerra permanente»

París, 20 ago (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este miércoles de que «la ofensiva militar que prepara Israel» en la franja de Gaza puede conducir a «un auténtico desastre» para palestinos e israelíes, porque llevará a la región de Oriente Medio a un estado de «guerra permanente».

Macron lanzó este mensaje en la red ‘X’ tras entrevistarse telefónicamente con el rey de Jordania, Abdalá II, y el presidente de Egipto, Abdelfatah Al Sisi​, dos países claves de la región.

«Compartimos la misma convicción: La ofensiva militar en Gaza que prepara Israel solo puede conducir a un verdadero desastre para ambos pueblos y arrastrará la región a una guerra permanente», avisó Macron.

También dijo que Francia, Egipto y Jordania coinciden en que el proceso de paz debería incluir varias medidas, entre ellas, un alto al fuego permanente en Gaza; la liberación de todos los rehenes en poder de Hamás; la llegada de ayuda humanitaria para los gazatíes, así como el desarme de Hamás y el refuerzo de la Autoridad Nacional Palestina.

Macron recordó que Francia copresidirá con Arabia Saudí una conferencia para lograr una solución de dos Estados el próximo septiembre en Nueva York, donde también reconocerá formalmente el Estado palestino.

«Se trata -añadió- de la única vía creíble para las familias de los rehenes, para los israelíes y los palestinos. No a la guerra, sí a la paz y a la seguridad de todos».

El mensaje de Macron llegó un día después de que la presidencia francesa descalificase por «abyecta y errónea» la acusación del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien hizo pública a través de la prensa de su país una carta de protesta que relaciona el aumento de actos antisemitas en Francia al inminente reconocimiento de Palestina como Estado por parte de París.

El Ejército israelí confirmó este miércoles que ya ha comenzado con los preparativos para expandir su ofensiva y tomar la ciudad de Gaza, una operación que se encuentra en su «fase inicial», y según la prensa de Israel, los combates podrían continuar hasta principios de 2026.

Alemania también criticó este miércoles que Israel busque reclutar a 60.000 reservistas para su ofensiva militar en Gaza, así como el polémico plan para expandir los asentamientos junto a Jerusalén Este, lo que dificultaría el establecimiento de un Estado palestino contiguo. EFE

