Macron defiende la soberanía del Líbano y rechaza violación de su integridad territorial

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París, 23 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió este lunes la soberanía del Líbano y advirtió de que «nada» debe justificar la violación de su integridad territorial, en alusión a las operaciones llevadas a cabo por Israel contra el país.

«El Líbano debe gestionar por sí mismo sus problemas y nada debe justificar la violación de su integridad territorial, su soberanía», avisó Macron durante la inauguración de la exposición ‘Byblos, cité millénaire du Liban’ (Biblos, ciudad milenaria del Líbano), en el Instituto del Mundo Árabe de París.

El presidente francés recordó que ese tipo de violaciones «ya han ocurrido en el pasado y jamás han servido para nada», y rechazó «cualquier forma de ocupación», en el Líbano, en Cisjordania o en Gaza.

«Los que vuelven a hacerlo ahora, nos quieren hacer creer» que sí que tiene utilidad, agregó Macron, en alusión a Israel, al que no citó explícitamente en ningún momento de su discurso.

El mandatario aseguró que la lucha del Líbano «es justa» y, por ello, Francia está «del lado» del pequeño país de Oriente Medio, antiguo protectorado francés.

El presidente francés aseguró que su país «no mide por un doble rasero» y defiende, al igual que en otros conflictos, «el derecho internacional» que consagra la integridad territorial de los Estados.

Para Macron, la muestra ‘Byblos, cité millénaire du Liban’ es una «metáfora del destino del Líbano», como un país que «resiste a la brutalidad los imperios».

«Lo hace a través de la innovación y la cultura (…) por su sincretismo formidable», agregó.

El Líbano es «un proyecto de respeto, por ello es más grande que él mismo, en un momento de choques de religiones y cuando algunos nos quieren empujar a la escalada de la guerra, mientras otros nos quieren hacer creer que la seguridad reposa invadiendo al vecino que nos da miedo».

Asimismo, Macron rindió homenaje al exministro de Cultura Jack Lang, quien fue presidente del Instituto del mundo árabe hasta hace unas semanas, cuando tuvo que dimitir cuando salieron a la luz sus lazos con el criminal sexual estadounidense Jeffery Epstein. EFE

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