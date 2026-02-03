Macron explica su rechazo al acuerdo con Mercosur en aplicar las reglas UE a importaciones

París, 3 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, justificó este martes su oposición al acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur con el argumento de que hay que aplicar las reglas que se imponen a los agricultores franceses a las importaciones que vienen de Sudamérica.

«Cuando hay una regla, hay que imponerla a los que vienen, a los bienes que se importan. Por eso nos hemos opuesto a Mercosur. Por eso luchamos por las famosas ‘cláusulas espejo’. Y por eso luchamos por reforzar los controles», señaló Macron durante un desplazamiento dedicado a la agricultura a Vesoul, en el noreste de Francia.

Y añadió: «Con nuestra agricultura hay que hacer exactamente lo que hemos hecho estos últimos meses para el acero, para el automóvil: preferencia europea y protección».

Francia lleva años oponiéndose al acuerdo comercial UE-Mercosur pero no consiguió reunir a una minoría de bloqueo suficiente que impidiera su aprobación por los Veintisiete a comienzos de enero.

Quería más garantías para sus agricultores, en particular respecto a la cláusula de salvaguarda que se activaría en caso de desequilibrios en los intercambios entre los dos bloques, pero también un dispositivo más estricto de las llamadas ‘cláusulas espejo’ para garantizar que las importaciones de Mercosur cumplen las mismas reglas sanitarias y medioambientales que los productos europeos.

Por último, exigía también controles estrictos en las fronteras que aseguraran la supervisión para que los productos importados respeten esas cláusulas y evitar un posible coladero.

Todos los eurodiputados franceses se pronunciaron en favor de recurrir el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algo que obtuvo el voto mayoritario en el Parlamento Europeo a finales de enero, y que en principio suspende la aplicación práctica.

Después de eso, el Gobierno de Macron ha lanzado una advertencia a la Comisión Europea para que no utilice sus poderes para levantar provisionalmente esa suspensión y aplicar provisionalmente el acuerdo.

Macron afirmó que «la protección no es proteccionismo», que su objetivo es la «soberanía agrícola» europea, lo que significa «saber corregir» las «dependencias». EFE

