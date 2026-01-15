Macron justifica la multiplicación del gasto militar francés: «Tenemos que ser temidos»

París, 15 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, justificó este jueves el incremento del gasto militar, que se multiplicará por dos en sus diez años en el Elíseo, por la «aceleración de la amenaza» y la necesidad «de ser temidos» en una situación internacional «difícil».

«La aceleración de peligros exige acelerar el esfuerzo de defensa. Para ser libres hay que ser temidos, para ser temidos hay que ser poderosos», dijo Macron en el discurso de año nuevo a las Fuerzas Armadas en la base militar de Istres, al sureste del país. EFE

