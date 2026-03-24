Macron manifiesta a Abinader su compromiso de mantener una relación bilateral «sólida»

2 minutos

París, 24 mar (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, manifestó este martes a su homólogo de la República Dominicana, Luis Abinader, el compromiso de su país en mantener una relación bilateral «sólida y de confianza», durante un encuentro en el Palacio del Elíseo.

El mandatario francés expresó a Abinader, que se encuentra en Francia en un viaje oficial de dos días, el «apego» de su país por mantener «esta relación sólida y de confianza» con la República Dominicana, según un mensaje en redes sociales publicado por Macron.

Asimismo, el presidente francés subrayó la solidez de la cooperación entre ambos países en materia de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico en la región, así como en otros desafíos globales, incluidos los medioambientales.

En ese punto, el mandatario francés destacó el papel «estratégico» de la República Dominicana en el combate contra el sargazo, un tipo de alga marina flotante que se encuentra de forma natural en el Atlántico, pero que en los últimos años afecta «gravemente» al Caribe.

Previamente, Abinader participó en la sesión de apertura de la conferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contra la corrupción con un discurso en el que subrayó que la integridad constituye un principio fundamental de su gobierno y un pilar esencial para el desarrollo económico y democrático del país, asentado en la prevención, la transparencia, la coordinación y el cumplimiento.

El presidente dominicano, que llegó a París el lunes por la noche, asistió también a la firma de un memorando de entendimiento con la OCDE para establecer un marco de cooperación entre el organismo y su país.

Abinader tiene programado el miércoles un desayuno con representantes de empresas francesas para fortalecer los vínculos comerciales entre los dos países y presentar oportunidades de inversión, así como un encuentro con dominicanos residentes en Francia. EFE

cat/atc/mra