Macron nombra como ministra de Cultura a la expresidenta de Versalles Catherine Pégard

París, 26 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró como nueva ministra de Cultura a la periodista Catherine Pégard, antigua presidenta del Palacio de Versalles (2011-2024), anunció este jueves el Elíseo en un comunicado.

Pégard, de 71 años y durante años periodista en la revista conservadora Le Point, sustituye a Rachida Dati, quien el miércoles formalizó su dimisión para centrarse en su candidatura a la Alcaldía de París en las elecciones municipales del 15 y el 22 de marzo.

Más allá de este cambio en el departamento de Cultura, el más significativo, el presidente nombró a otros tres nuevos ministros delegados -que dependen de otro ministro-.

La macronista Sabrina Roubache volvió al Ejecutivo como ministra delegada de Enseñanza y Formación Profesional y del Aprendizaje, mientras que la diputada del grupo macronista Camille Galliard-Minier se convirtió en la nueva ministra delegada de Autonomía y Personas con Discapacidad.

El diputado del partido conservador Los Republicanos (LR) Jean-Didier Berger fue designado ministro adjunto al titular del Interior, Laurent Nuñez.

Asimismo, la hasta ahora portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, asumió también el cargo de ministra delegada de Energía. EFE

