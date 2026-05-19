Macron pide regular las criptomonedas para evitar que financien el terrorismo

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París, 19 may (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, apeló este martes a regular el mercado de las criptomonedas, que consideró que puede servir de base para la financiación del terrorismo, y favorece escapar a los controles actuales.

«Si permitimos que se desarrolle una zona sin ninguna regulación, seremos cómplices de las actividades terroristas», aseguró Macron en la clausura de la quinta conferencia internacional sobre las maneras de frenar los medios de financiación del terrorismo, que tuvo lugar en París.

El presidente francés reconoció avances en la lucha contra la financiación del terrorismo, ligados esencialmente, dijo, a la mayor coordinación a nivel internacional, pero advirtió de que quedan terrenos en los que hay que redoblar esfuerzos, entre los que destacó el campo de las criptomonedas.

«Hemos sido capaces de poner reglas al sistema, no dejemos que se desarrolle un nuevo ‘far west’ que genere «un mundo de oportunidades para los criminales», afirmó.

Macron preconizó una «regulación adecuada, armonizada» que permita luchar contra la financiación del terrorismo sin por ello detener un sistema al que reconoció virtudes financieras innovadoras.

Junto a ello, el presidente francés advirtió contra la creciente interacción entre el terrorismo y el crimen organizado, que exige a su juicio una coordinación entre diferentes servicios en la lucha contra sus financiaciones.

Alertó también contra el control que los grupos terroristas pueden ejercer sobre determinados territorios, como sucede en regiones del Sahel o de América Latina, lo que les permite acceder a fuentes de ingresos.

Frente a ello pidió una lucha, «incluso militar», contra esos grupos y un apoyo «sin ambigüedades» a las instituciones legítimas. EFE

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