Macron propone a una asesora para sustituir a Lang al frente del Instituto del Mundo Árabe

2 minutos

París, 17 feb (EFE).- Anne-Claire Legendre, una diplomática y asesora cercana del presidente Emmanuel Macron, ha sido propuesta este martes a la junta directiva del Instituto del Mundo Árabe (IMA), reunida en París, para reemplazar en la presidencia de esta prestigiosa institución a Jack Lang, objeto de una investigación judicial por sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein.

«La señora Anne-Claire Legendre posee la experiencia, las cualidades y la visión estratégica necesarias para asumir estas eminentes responsabilidades», declaró el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en un comunicado publicado en sus redes sociales.

De ser elegida, esta asesora de Macron originaria de Bretaña se convertirá «en la primera mujer en presidir la junta directiva del IMA», desatacó Barrot, quien pondrá en marcha una auditoría financiera interna y una reforma de los estatutos para prevenir conflictos de intereses, limitar la edad máxima en el cargo de presidente a 64 años y reglas estrictas en la aceptación de regalos.

Se espera que la candidatura de la asesora de Macron sea aprobada sin dificultades en la reunión de este martes, ya que Legendre, diplomática de carrera especializada en el mundo árabe y Oriente Medio de 46 años, cuenta con el apoyo unánime de la junta directiva del IMA, según varias fuentes.

Desde que en 1981 revolucionase la política cultural francesa bajo la presidencia del socialista François Mitterrand, Jack Lang no había dejado de ostentar altos cargos públicos. En total, 45 años de servicio público que terminan abruptamente ahora por su presunta relación con el caso Epstein.

Lang, de 86 años, tuvo que presentar su dimisión el pasado 7 de febrero, tras pasar 13 años a las riendas de esta prestigiosa institución, por el escándalo de los papeles de Epstein.

Su nombre y el de su hija Caroline aparecen más de 673 veces en los archivos del criminal sexual filtrados por la Administración de Justicia estadounidense a finales de enero pasado.

Tanto Jack Lang como su hija están bajo una investigación anunciada el pasado 6 de febrero por la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) por los cargos de «fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales» por su presunta relación financiera con Epstein a través de una sociedad en las Islas Vírgenes.

Los últimos registros se llevaron a cabo la víspera, justo cuando Lang celebraba su despedida con los empleados del IMA, prestigioso organismo con fines culturales y diplomáticos situado a pocos pasos de la catedral de Notre-Dame. EFE

cat/ac/cg