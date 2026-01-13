Macron recibe al rey Felipe VI en el Elíseo para una reunión privada

París, 13 ene (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este lunes al rey Felipe VI en el Elíseo para celebrar una reunión privada antes de visitar juntos esta tarde una exposición sobre Luis de Francia (1661-1711) en el Palacio de Versalles, que ilustrará los múltiples «vínculos» que unen a España y Francia.

Macron acogió al monarca español al pie de las escaleras del Palacio del Elíseo, en el patio principal, poco después de las 13.30 hora local e intercambiaron impresiones en francés sobre el día soleado que hacía en París, entre otras muestra de la buena sintonía entre los dos mandatarios.

Felipe VI recorrió a pie el patio principal del Elíseo donde le rindieron honores unos 70 miembros de la Guardia Republicana.

En lo alto de la escalinata le esperaba también la primera dama, Brigitte Macron, a la que saludó con un par de besos, antes de posar junto al presidente francés ante los numerosos representantes de la prensa que asistieron a su llegada al Elíseo, donde el rey había estado por última vez en una recepción ofrecida en el verano de 2024 por los Juegos Olímpicos.

Francia fue uno de los primeros destinos de Felipe VI cuando asumió el cargo en 2014.

Tras este recibimiento de honor, los dos mandatarios entraron en la residencia del jefe de Estado francés para mantener una reunión durante el almuerzo, de cuyo contenido, en principio, el Elíseo no tiene previsto informar.

Dos horas más tarde, a las 15.00 horas local, Felipe VI y Macron tienen previsto visitar juntos la exposición «El Gran Delfín, hijo de rey, padre de rey y nunca rey» sobre Luis de Francia, hijo de Luis XIV y padre de Felipe V, el primer rey Borbón de España.

«Este momento cultural pondrá de relieve los vínculos históricos, políticos, humanos y artísticos que unen a Francia y España», señaló el Palacio de Elíseo.

Se da la circunstancia de que Felipe VI es el primer monarca español de la dinastía de los borbones que visita el Palacio de Versalles desde la realizada por su bisabuelo Alfonso XIII en 1905.

Inaugurada el pasado 14 de octubre y abierta hasta el 15 de febrero de 2026, esta primera gran exposición dedicada a la figura del ‘Gran Delfín’ de Francia cuenta con la colaboración del Museo del Prado y de Patrimonio Nacional, que han prestado tres piezas.

Se trata del retrato de Luis de Francia, pintado por Hyacinthe Rigaud en 1708, ubicado habitualmente en el Palacio Real, y dos cómodas del ebanista Renaud Gaudron que se encuentran de forma permanente en el Palacio de la Zarzuela; obras pertenecientes al Gran Delfín, quien las legó en herencia a su segundo hijo, Felipe V, y que tres siglos después han regresado temporalmente a Francia. EFE

