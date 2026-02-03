Macron subraya su vigilancia ante posibles represalias de Irán en la base francesa en EAU

3 minutos

(Actualiza con más declaraciones de Macron sobre Irán)

París, 3 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó este martes la vigilancia que mantiene su país ante la eventualidad de represalias de Irán contra la base militar francesa en los Emiratos Árabes Unidos en caso de que Estados Unidos atacara al régimen de Teherán.

En declaraciones a la prensa durante un desplazamiento a Vesoul, en el noreste de Francia, Macron señaló en referencia a la tensión en torno a Irán que la situación en esa región «está extremadamente desestabilizada».

Indicó que el Ejército francés mantiene «las más reforzadas» medidas de seguridad allí donde está desplegado y que, «evidentemente, estamos muy vigilantes por esta situación».

Se refería así a las suposiciones que circulan después de que la agencia de prensa Fars, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), publicara en su cuenta de X una foto de la base aérea de Al Dhafra, en los EAU, donde hay varios cientos de militares franceses, en un complejo utilizado sobre todo por las Fuerzas Armadas de los Emiratos y de Estados Unidos.

Macron indicó que Francia ha evaluado las circunstancias con sus «aliados» y con sus «socios» en los últimos días, y que se han puesto «todas las disposiciones para que nuestro soldados que están allí se desplieguen en condiciones óptimas de seguridad». «Vigilancia absoluta», concluyó.

En Al Dhafra, Francia tiene desplegados en particular aviones de combate Rafale y un avión de transporte militar A400M, así como carros de combate Leclerc en virtud de un acuerdo firmado con los EAU en 2008 para implantar allí una base permanente, que se materializó a partir de 2009.

Programa nuclear iraní

Macron por otro lado, se pronunció en favor de que haya negociaciones con Irán sobre su programa nuclear, e insistió en que esa ha sido una posición constante de Francia, incluso cuando en 2018 durante el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos se retiró del acuerdo suscrito por Teherán para el control y la supervisión de ese programa.

Preguntado sobre su apoyo a las discusiones entre Estados Unidos e Irán, el presidente puntualizó que no cree que se pueda hablar verdaderamente de negociación, pero añadió que «apoyamos y siempre hemos formado parte de las negociaciones sobre el programa nuclear con nuestros socios británicos y alemanes».

En cuanto a la situación interna en Irán, aunque por una parte dijo que es responsabilidad de las autoridades «respetar a su pueblo frente a la represión terrible» y «liberar a los presos políticos», puntualizó que él cree «en la soberanía de los pueblos, y por tanto son los pueblos los que cambian su gobierno».

Una forma de desmarcarse de una posible intervención militar estadounidense para cambiar el régimen, después de que Trump haya lanzado en las últimas semanas diversos mensajes de presión hacia Irán tanto sobre la represión de las protestas como sobre la continuidad de su programa nuclear. EFE

ac/cat/rcf/jgb