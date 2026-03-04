Macron traslada a Sánchez la solidaridad de Francia tras las amenazas de Trump

1 minuto

París, 4 mar (EFE).- El presidente francés, Enmanuel Macron, contactó este miércoles con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para expresarle la «solidaridad europea de Francia» ante las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

«El presidente acaba de hablar con el presidente Sánchez para expresar la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica lanzadas ayer contra España», informaron a EFE fuentes del Palacio del Elíseo. EFE

cat/ngp/jgb