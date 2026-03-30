Macron viaja a Tokio y Seúl para tratar impacto de guerra en Irán y preparar cumbre del G7

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París, 30 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, viaja a partir de mañana a Japón y Corea del Sur con el objetivo de buscar posibles salidas a la guerra en Irán y su impacto global en una crisis que afecta especialmente a las economías de los dos países asiáticos por su dependencia energética, así como preparar la cumbre del G7 en junio próximo en Evian (este de Francia).

La guerra en Oriente Medio, que entra ya en su segundo mes, centrará buena parte de las conversaciones de Macron con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, manifestaron fuentes del Elíseo, que pusieron de relieve la confluencia de visiones respecto a la necesidad de privilegiar el diálogo y la vía diplomática como salida a la guerra.

En un contexto internacional marcado por múltiples crisis, este viaje oficial de Macron, acompañado de su esposa, Brigitte, a dos socios «clave» del Indopacífico busca reafirmar el compromiso de Francia con la autonomía estratégica y con un diálogo internacional basado en valores compartidos, destacó la Presidencia francesa.

Esta visita oficial a Japón, del 31 de marzo al 2 de abril, y de Estado a Corea del Sur (los días 2 y 3 de abril), se produce en el marco del conflicto desencadenado el 28 de febrero pasado por Estados Unidos e Israel al comenzar sus bombardeos contra Irán, y la siguiente respuesta de Teherán de bloquear el estrecho de Ormuz, un punto clave de transporte mundial de petróleo y otros materiales.

Las conversaciones abordarán el impacto económico del conflicto, en particular el aumento de los precios de la energía, y posibles iniciativas conjuntas, incluida la francesa para crear una coalición de países voluntarios sobre la seguridad en el estrecho de Ormuz una vez que cesen las hostilidades.

Según el Elíseo, esta gira se inscribe también en la preparación de la próxima cumbre del Grupo de los Siete (G7) que se celebrará en Evian del 15 al 17 de junio, y permitirá abordar las prioridades de la presidencia francesa del club de los países más ricos, al que pertenece Japón. París tiene previsto invitar a Corea del Sur a esa reunión de los líderes del G7.

Reforzar las relaciones económicas, culturales y estratégicas en la región indopacífica es otro de los fines de la visita de Macron, según las fuentes del Palacio del Elíseo, por lo que el presidente irá acompañado de una delegación de empresarios franceses.

La visita a Japón se inscribe en el marco del «partenariado de excepción» que une a ambos países desde 2013. Será el cuarto viaje del jefe de Estado francés al archipiélago y tendrá también el fin de reforzar la cooperación bilateral en sectores estratégicos como la economía, la seguridad y la defensa, el espacio y la energía nuclear civil, según la Presidencia francesa.

Francia se posiciona como el quinto inversor extranjero y el tercero europeo en Japón, mientras que Japón es el principal inversor asiático y el décimo a nivel global en Francia, con un volumen de inversiones que alcanzó los 13.400 millones de euros en 2024.

La presencia económica japonesa en territorio francés se traduce en más de 750 empresas implantadas, que generan cerca de 100.000 empleos, según cifras facilitadas por Francia, que importó mercancías japonesas por valor de 8.400 millones de euros en 2025.

Mientras que la visita de Estado a Corea del Sur coincide con el 140º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Se trata de la primera visita del presidente francés al país, con el objetivo de elevar el nivel de ambición de la relación bilateral, impulsando la cooperación en ámbitos prioritarios como la innovación, la cultura y el fortalecimiento de los vínculos económicos, especialmente en sectores de futuro.

Las relaciones económicas y comerciales entre Francia y Corea del Sur alcanzaron un volumen de intercambios de 8.400 millones de euros en 2025, año en que las inversiones francesas en el país asiático se situaron en 5.200 millones de euros y registraron unas 220 filiales activas, según las cifras facilitadas por el Elíseo. EFE

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