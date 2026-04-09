Macron visita la Comunidad de Sant’Egidio en Roma en víspera de su audiencia con el papa

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Roma, 9 abr (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó este jueves la sede de la Comunidad de Sant’Egidio en Roma y se reunió con su fundador, Andrea Riccardi, y otros miembros de la organización, en la víspera de su audiencia con el papa León XIV.

La visita comenzó en la basílica de Santa María en Trastevere con un homenaje al beato Floribert Bwana Chui, un joven miembro de la comunidad martirizado en Goma, en la República Democrática del Congo, según informó la organización en un comunicado.

La Comunidad de Sant’Egidio, fundada en Roma en 1968, es una asociación pública de laicos que cuenta con más de 50.000 miembros en unos 70 países y presencia en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia.

Inspirada en la primera comunidad cristiana descrita en los Hechos de los Apóstoles y en la figura de San Francisco de Asís, la organización es conocida internacionalmente por su labor humanitaria y su papel en la mediación de conflictos.

Mañana viernes, el presidente francés y su esposa, Brigitte, serán recibidos en audiencia en el Vaticano por el papa León XIV, en el que será su primer encuentro desde la elección del pontífice el pasado 8 de mayo.

Asimismo, la agenda de Macron en la Santa Sede incluye una reunión con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin. EFE

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