Macron y Abás se reúnen mañana en París para tratar implementación de alto fuego en Gaza

3 minutos

(Actualiza con detalles del encuentro y de la posición francesa)

París, 10 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá mañana martes al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, para abordar la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza, informó este lunes la presidencia francesa.

«Esta reunión da continuidad al reconocimiento por parte de Francia del Estado de Palestina y al trabajo continuo para implementar un plan de paz y seguridad para todos en Oriente Medio», señaló el Palacio del Elíseo en un comunicado.

Francia formalizó el reconocimiento del Estado Palestino el pasado 22 de septiembre, en un discurso de Macron ante la Asamblea General de la ONU.

Macron y el «presidente del Estado de Palestina», como se refiere el Elíseo a Abás en el comunicado, «discutirán los próximos pasos del plan de paz, en particular en materia de seguridad, gobernanza y reconstrucción, junto con socios árabes e internacionales, con el fin de prepararse para la etapa posterior al conflicto».

«El presidente de la República y el presidente Abás dialogarán sobre la reforma de la Autoridad Palestina, condición esencial para el retorno duradero a la estabilidad y el surgimiento de un Estado palestino viable, democrático y soberano, que viva en paz y seguridad junto a Israel», indicó el Elíseo.

Asimismo, según la presidencia francesa, Macron reiterará la necesidad de un acceso humanitario continuo a Gaza y reafirmará la necesidad de reformar la Autoridad Palestina.

Fuentes del Elíseo avanzaron que Macron aprovechará la ocasión para hacer anuncios sobre cómo Francia tiene intención de aumentar su contribución tanto para la consolidación del alto el fuego como para la reconstrucción de Gaza.

Para avanzar en el primer punto, a los tres oficiales que ya han sido enviados para evaluar cuál podría ser la implicación francesa en la llamada fuerza de estabilización se va a sumar esta semana un equipo civil (con diplomáticos) y un general de Gendarmería.

El objetivo esencial de esa fuerza de estabilización, para Francia, debe ser la formación y el reforzamiento de las fuerzas de seguridad de palestina a las que Francia quiere dar un papel fundamental en ese territorio.

Para Macron, esta primera visita a Francia de Abás tras el reconocimiento por París del Estado palestino debe servir para reafirmar el compromiso de su país con el «horizonte político» que se le quiere dar a este proceso, el de «la solución de dos Estados democráticos, Israel y Palestina, que vivan el uno junto al otro en paz y en seguridad».

Las fuentes del Elíseo reiteraron el objetivo de que a finales de noviembre pueda celebrarse la conferencia sobre la ayuda humanitaria y la reconstrucción de Gaza, que Francia va a organizar con Egipto, aunque la fecha está todavía por concretar en espera de confirmación por algunas de las partes.

Esta reunión de Macron con Abás se producirá cinco días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurase que una fuerza internacional sería desplegada en Gaza «muy pronto».

Este lunes se cumple un mes de la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás tras dos años de guerra, impulsado por el presidente estadounidense y que aún se encuentra en una frágil primera fase marcada por el retorno de la mayoría de los rehenes, los continuos ataques israelíes en la Franja y la incertidumbre sobre los siguientes pasos. EFE

cat-ac/ad