Maduro acusa a fundación alemana de financiar a personas que «simulan» ser de izquierda

Caracas, 18 ago (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este lunes a la Fundación Rosa Luxemburgo, con sede central en Alemania, de financiar a personas que fueron alguna vez de izquierda o que, aseguró, simulan serlo para «atacar desde adentro» a su Gobierno.

«Rosa Luxemburgo es nuestra heroína, nuestra, de los socialistas auténticos, de los revolucionarios auténticos, pero entonces crearon una fundación, ONG Rosa Luxemburgo, para captar y financiar gente que alguna vez fue de izquierda o que simula ser de izquierda (…) y le dijeron, mantente en el discurso de izquierda para atacar desde adentro y destruir a Maduro», dijo el gobernante en un acto televisado.

El líder chavista indicó que, de acuerdo a «últimos hallazgos», hay grupos de «infiltrados» que tienen «años simulando ser chavistas».

El mandatario dijo que hay una investigación en «pleno desarrollo» por lo que, sostuvo, no podía dar más detalles de esta información.

«Mucho cuidado con el entrismo, el divisionismo y el poco e´rial (dinero) que ponen las potencias europeas y el imperialismo para tratar con un discurso de izquierda, tratar de horadar la unión popular que nosotros debemos solidificar de manera permanente con la verdad, con el trabajo, con la lucha, con el sacrificio y con las soluciones de los problemas de nuestro pueblo», advirtió.

El pasado 11 de agosto, Maduro aseguró que Estados Unidos tiene varias ONG que dicen ser de izquierda y chavistas en el país suramericano para «lavarle la cara» a «terroristas», a quienes acusó de ser los responsables de la «destrucción» tras las presidenciales del 28 de julio de 2024.

El mandatario afirmó entonces que estas ONG, sin mencionar a alguna en específico, son «financiadas» por el Departamento de Estado estadounidense, así como por la ya desmantelada Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) y por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).EFE

