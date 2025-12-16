Maduro advierte a Kast: «Cuidadito le toca un pelo a un venezolano»

3 minutos

Caracas, 15 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, que evite meterse con los migrantes venezolanos en ese país, en medio de los señalamientos que, asegura, está haciendo contra sus compatriotas.

«Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast», dijo el gobernante en su programa de televisión ‘Con Maduro+’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

«Deje quieto a quien quieto está», insistió Maduro al criticar el discurso del ultraderechista sobre los migrantes, quienes, dijo, tienen «derechos y la constitución chilena se los debe garantizar».

En ese contexto, Maduro invitó a sus compatriotas «con mucho respeto» a volver al país y anunció un plan especial de apoyo para los venezolanos en Chile que quieran regresar a través del programa gubernamental Vuelta a la Patria, que estará coordinado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y la presidenta de ese plan, Camilla Fabri.

«Si yo pudiera enviar 100 aviones para traérmelos en boletos gratis a toditos lo haría mañana, como nos estamos trayendo a todos los migrantes de Estados Unidos, liberándolos y rescatándolos del presidio (…) todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido», añadió.

Previamente, Maduro aseguró que el «nazifascismo» pretende «imponerse otra vez» en Chile.

Además, el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo en esta jornada que el triunfo de Kast de Chile se dio por la «tibieza» con la que gobierna Gabriel Boric.

Ultraliberal en lo económico, Kast se convertirá en marzo en el primer pinochetista en llegar al poder tras el fin de la dictadura hace 35 años luego de imponerse en las 16 regiones del país y cerrar la segunda victoria en segunda vuelta más amplia desde el retorno a la democracia (la primera fue la de Michelle Bachelet contra Evelyn Matthei en 2013).

Uno de los ejes centrales de Kast es el tema migratorio. Centró su discurso en la expulsión de inmigrantes en situación irregular, aunque durante la campaña fue moderando el tono y llegó a plantear que buscaba «invitarlos a salir» del país.

En su plan denominado ‘Escudo Fronterizo’, con claras similitudes a la política de Trump, llevada a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), defiende la instalación de muros de más de 5 metros de altura, zanjas, drones con reconocimiento facial y radares térmicos.

También defiende el uso de la fuerza del Estado en los casos necesarios en la frontera. Asimismo, se comprometió a sancionar a los empleadores que contraten inmigrantes irregulares y prohibirá alquilar viviendas a este tipo de inmigrante. EFE

