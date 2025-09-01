The Swiss voice in the world since 1935

Maduro advierte a Trump que Marco Rubio «quiere manchar sus manos» con «sangre venezolana»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 1 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que el secretario de Estado de su país, Marco Rubio, quiere «manchar sus manos» con «sangre venezolana», al acusar al jefe de la diplomacia estadounidense de buscar un cambio político en la nación caribeña con una «amenaza militar».

«Mister president Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana, lo quieren llevar a un baño de sangre», dijo Maduro, quien denunció en una rueda de prensa que ocho barcos militares desplegados por EE.UU. con 1.200 misiles y un submarino nuclear «apuntan» a su país.

El líder del chavismo llamó a Rubio «el señor de la guerra» e insistió en que el político estadounidense busca también «manchar las manos de Donald Trump de sangre». EFE

csm/lb/psh

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR