Maduro dice que el poder nacional de Venezuela se sustenta en el pueblo y en sus fusiles

Caracas, 1 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que el poder de su país se sustenta en el pueblo, en sus fusiles y su decisión de construir la patria, en momentos en que ha escalado la tensión con EE.UU. por cuenta del despliegue militar que mantiene en el Caribe y sus advertencias sobre el espacio aéreo venezolano que han derivado en una ola de cancelaciones de vuelos.

«El poder nacional de la Venezuela del siglo XXI se sustenta en el poder inmenso de su pueblo, en su conciencia, en sus instituciones, en sus fusiles y en su decisión de construir esta patria por encima de cualquier dificultad», dijo el mandatario al encabezar un acto en Caracas tras una marcha convocada para acompañar la juramentación de los Comandos Bolivarianos Integrales.

Estos comandos, explicó, se encargarán de revisar los planes de seguridad de las comunidades, de producción, así como comunitarios para apoyar en la educación pública, en la sanidad y las obras públicas.

Maduro, quien juró ante sus seguidores su «lealtad absoluta», sostuvo que el país quiere la paz, con igualdad y libertad.

Seguidores del chavismo afirmaron este lunes que buscan la paz, pero que están preparados para «defender la patria», durante la movilización en el oeste de Caracas.

Keila Azuaje, asistente a la marcha y representante del sindicato de transporte en dos ruedas, dijo a EFE que la movilización es «un llamado a la paz» y también para el presidente estadounidense, Donald Trump.

«No queremos más guerra, no queremos más bloqueo, queremos nuestra Venezuela en paz», afirmó.

Sin embargo, aseguró que ha recibido «bastantes entrenamientos», incluyendo de tiro, como parte de las jornadas de alistamiento militar organizadas por el chavismo. A su juicio, el país está preparado para la defensa.

La movilización chavista ocurrió en medio de las tensiones con Estados Unidos, que ha llevado a la suspensión de operaciones de varias aerolíneas internacionales, como Iberia, Avianca y Turkish Airlines, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. emitiera el 21 de noviembre un aviso instando a los vuelos comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa en la región».

Las aerolíneas Copa, Wingo, Satena y Boliviana de Aviación mantienen operaciones en el país.

Este sábado, Trump advirtió en un mensaje publicado en su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela «permanecerá cerrado en su totalidad», lo que fue rechazado por el Ejecutivo venezolano que ratificó que la única institución autorizada para regular el espacio aéreo del país petrolero es la Institución Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). EFE

