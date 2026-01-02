Maduro insiste en decir a EEUU que está «listo» para un acuerdo de combate al narcotráfico

2 minutos

Caracas, 1 ene (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió en decirle a Estados Unidos que está listo para un «acuerdo de combate» al narcotráfico, en un nuevo llamado que hace al país norteamericano en medio del despliegue militar contra el tráfico de drogas que Washington ordenó en el Caribe y que Caracas ve como una «amenaza» para un cambio de régimen.

«Se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos», dijo el mandatario en una entrevista con el intelectual franco-español Ignacio Ramonet, transmitida este jueves por el canal estatal VTV.

«Que si quieren petróleo de Venezuela está lista para inversión estadounidense como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. En Estados Unidos deben saber que si quieren acuerdos integrales de desarrollo económico también aquí está Venezuela, que lo he dicho una y mil veces», añadió el mandatario que iba manejando su coche mientras era entrevistado.

Maduro dijo que su país tiene un «modelo perfecto» de combate al narcotráfico y volvió a señalar que la cocaína que circula en la región proviene de su vecina Colombia.

«Nosotros somos víctimas del narcotráfico colombiano. No de hoy, de décadas. Y hemos logrado, con nuestro modelo, controlar el impacto que el narcotráfico colombiano tuvo en Venezuela en tiempos pasados», sostuvo.

Añadió que su gobierno destina miles de millones de «recursos» para tener seguridad en los más de 2.200 kilómetros de frontera con Colombia.

«Pero no hay ninguna colaboración del lado colombiano, así que todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros», añadió el mandatario destacando que las 40 aeronaves vinculadas al narcotráfico que su país destruyó este año provenían del país vecino.

Estados Unidos mantiene desde agosto pasado un despliegue militar en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, para supuestamente combatir el narcotráfico, pero el Gobierno de Venezuela denuncia que se trata de un pretexto para buscar un cambio de régimen.

Las tensiones entre Caracas y Washington escalaron tras el anuncio de Trump de bloquear a todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas.

El presidente estadounidense además anunció el viernes pasado un ataque contra una «gran instalación» en un muelle, pero no precisó si se produjo dentro de territorio venezolano.

El Gobierno venezolano aún no se ha pronunciado.

bam/nvm