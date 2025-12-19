Maduro insiste en su llamado a los militares de Colombia a unirse a Venezuela

Caracas, 18 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió este jueves en su llamado a los militares de Colombia a unirse al pueblo y la Fuerza Armada venezolana para defender la soberanía «como un solo Ejército», en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, rechazado tanto por Caracas como por Bogotá.

«Le hice un llamado a los pueblos de Colombia, a los militares de Colombia, a la patria de Colombia a unirse al pueblo de Venezuela, a defender la soberanía como un solo ejército, como un suelo pueblo y hoy ratifico el llamado a la unión para la defensa del derecho a la paz», señaló Maduro en un acto de entrega de las obras de rehabilitación de un sistema de metrocable (teleférico) en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El mandatario sostuvo que «nadie lo va a sacar» de esa idea, que ya había anunciado el miércoles, porque, añadió, si un día Colombia fuera agredida, Venezuela la defendería sin «dubitación».

Este jueves, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que Maduro no debe dar órdenes a los militares de la nación andina y que la única manera de que estas dos naciones se unan es con «el poder constituyente y la soberanía popular».

«Mientras eso no pase nadie puede dar órdenes al otro Ejército, yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada ni allá pueden darle órdenes al Ejército de Colombia», sostuvo en una rueda de prensa sobre el informe de lucha contra el contrabando y hallazgos de auditorías.

El mandatario colombiano señaló que la única organización armada binacional, «integrada por venezolanos y colombianos, se llama ELN (Ejército de Liberación Nacional)».

Maduro llamó el miércoles a los militares de Colombia a una «unión perfecta» con Venezuela a favor de la soberanía de estas naciones vecinas, cuyos Gobiernos rechazan el despliegue aeronaval estadounidense y sus ataques contra embarcaciones supuestamente cargadas con drogas.

Banderas de paz

Por otra parte, el presidente venezolano pidió al pueblo de Estados Unidos «levantar las banderas de la paz», luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, ordenara bloquear los buques petroleros sancionados que se desplacen desde y hacia el país suramericano.

«Aquí lo que se pretende, con todos estos planes, es un cambio de régimen, y el pueblo de Estados Unidos lo sabe», afirmó el líder chavista.

Maduro indicó que todos los productos que se producen en el país seguirán saliendo al mercado exterior.

La semana pasada, el Comando Sur de EE.UU., que ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país suramericano y fue interceptado bajo una orden judicial.

Trump afirmó este miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta, algo que desde el país suramericano han rechazado.EFE

