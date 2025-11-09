Maduro pide a la CELAC sumar fuerzas para rechazar «en una sola voz» los «ataques» de EEUU

2 minutos

Caracas, 9 nov (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este domingo a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que rechacen de manera categórica cualquier militarización del Caribe, en referencia al despliegue de Estados Unidos cerca del límite del país sudamericano bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«Hoy, frente a la amenaza bélica en el Caribe y las ejecuciones que han sido denunciadas por la ONU, estamos obligados, para preservar la paz de la región, a sumar nuestras fuerzas como países, y en una sola voz exigir el cese inmediato de los ataques y amenazas militares contra nuestros pueblos», dijo Maduro en una carta publicada en redes sociales, a propósito de la IV Cumbre CELAC-UE que se celebra en Colombia.

El presidente también exhortó a exigir una investigación independiente por las «ejecuciones denunciadas por los mecanismos de derechos humanos de la ONU».

Durante los últimos dos meses, el Departamento de Guerra de Estados Unidos informó sobre ataques contra 20 embarcaciones en el Caribe supuestamente cargadas con droga, en hechos en los que han muerto más de 66 personas, a las que han vinculado a organizaciones criminales.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos aumentaron en los últimos meses tras el despliegue militar ordenado por el presidente Donald Trump en el mar Caribe, cerca de la frontera marítima del país suramericano, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El Gobierno de Maduro denunció que esta presencia militar en el Caribe es un plan para propiciar un «cambio de régimen» e imponer una autoridad «títere» con la que EE.UU. pueda «apoderarse» de recursos naturales venezolanos, principalmente el petróleo. EFE

sc/pddp