Maduro pide convocar a ciudadanos a votar «masivamente» por proyectos comunitarios

2 minutos

Caracas, 6 nov (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió este jueves a los habitantes de 5.336 comunidades convocar a sus vecinos a votar «masivamente» por los proyectos locales que serán financiados por el Estado, un proceso impulsado por el chavismo que se celebrará el 23 de noviembre, fecha que coincide con el cumpleaños del gobernante.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario hizo un llamado a recorrer las calles y a visitar «casa por casa» como campaña de la que será la cuarta consulta popular de este año.

«Cada comunidad tiene siete candidatos, siete proyectos para beneficiar a toda la comunidad. Bueno, muchachos y muchachas, de aquí al 23 de noviembre que se lancen a las calles, a las avenidas, casa por casa, de todas las comunas y circuitos comunales, ustedes, los hombres y las mujeres sencillas y de a pie, a convocar a sus vecinos y vecinas a participar masivamente», dijo.

Según cifras oficiales, fueron propuestos un total de 33.091 proyectos el pasado fin de semana, cuando el chavismo impulsó una discusión al respecto en asambleas comunitarias.

El Gobierno prevé celebrar seis consultas de este tipo durante 2025.

La primera tuvo lugar el pasado 2 de febrero y el 27 de abril se celebró la segunda elección de proyectos populares.

El pasado 27 de julio, cientos de venezolanos acudieron a los centros de votación para participar en la tercera consulta popular, en la que fueron seleccionados 5.336 proyectos para los jóvenes del país.

Ese mismo día se eligieron 335 alcaldes y 2.471 concejales, la mayoría en manos del chavismo, tras la negativa de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), de participar en estos comicios, al denunciar fraude en las presidenciales de julio de 2024, en las que el organismo electoral proclamó como ganador a Maduro. EFE

csm/gpv